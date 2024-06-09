У Луцьку біля ліцею № 9 облаштовують пішохідний перехід





На місці вже понизили бордюри і вклали тактильну плитку. Станом на 26 березня дорожньої розмітки і відповідного дорожнього знака ще немає.



Розмітку нанесуть, коли будуть сприятливі погодні умови, орієнтовно на початку квітня, повідомили



Нагадаємо, раніше до міської ради надійшло звернення від мешканців з проханням облаштувати пішохідний перехід біля ліцею.



Минулого тижня у зв’язку з ремонтом проїзд з вул. Винниченка на вул. Банкову тимчасово перекривали.



Як лучанам звернутися з проханням облаштувати пішохідний перехід



Надіслати офіційне звернення у міськраду. Якщо звернення колективне, то слід звернутися у загальний відділ міськради.



Департамент викликає поліцію і збирає робочу групу.



Група вивчає доцільність і можливість облаштування переходу.



Заявників інформують про результат розгляду питання.



Якщо доцільно на вказаному місці облаштувати пішохідний перехід, то вносяться зміни у схему організації дорожнього руху.



За умов наявності коштів наноситься розмітка та встановлюються дорожні знаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перетині вул. Банкова та Нестора Бурчака комунальники почали облаштовувати пішохідний перехід між ліцеєм № 9 та бібліотекою ВНУ.На місці вже понизили бордюри і вклали тактильну плитку. Станом на 26 березня дорожньої розмітки і відповідного дорожнього знака ще немає.Розмітку нанесуть, коли будуть сприятливі погодні умови, орієнтовно на початку квітня, повідомили misto.media в департаменті ЖКГ Луцької міськради. Тоді ж і встановлять дорожні знаки.Нагадаємо, раніше до міської ради надійшло звернення від мешканців з проханням облаштувати пішохідний перехід біля ліцею.Минулого тижня у зв’язку з ремонтом проїзд з вул. Винниченка на вул. Банкову тимчасово перекривали.Надіслати офіційне звернення у міськраду. Якщо звернення колективне, то слід звернутися у загальний відділ міськради.Департамент викликає поліцію і збирає робочу групу.Група вивчає доцільність і можливість облаштування переходу.Заявників інформують про результат розгляду питання.Якщо доцільно на вказаному місці облаштувати пішохідний перехід, то вносяться зміни у схему організації дорожнього руху.За умов наявності коштів наноситься розмітка та встановлюються дорожні знаки.

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