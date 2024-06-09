У Луцьку біля ліцею № 9 облаштовують пішохідний перехід
Сьогодні, 15:39
На перетині вул. Банкова та Нестора Бурчака комунальники почали облаштовувати пішохідний перехід між ліцеєм № 9 та бібліотекою ВНУ.
На місці вже понизили бордюри і вклали тактильну плитку. Станом на 26 березня дорожньої розмітки і відповідного дорожнього знака ще немає.
Розмітку нанесуть, коли будуть сприятливі погодні умови, орієнтовно на початку квітня, повідомили misto.media в департаменті ЖКГ Луцької міськради. Тоді ж і встановлять дорожні знаки.
Нагадаємо, раніше до міської ради надійшло звернення від мешканців з проханням облаштувати пішохідний перехід біля ліцею.
Минулого тижня у зв’язку з ремонтом проїзд з вул. Винниченка на вул. Банкову тимчасово перекривали.
Як лучанам звернутися з проханням облаштувати пішохідний перехід
Надіслати офіційне звернення у міськраду. Якщо звернення колективне, то слід звернутися у загальний відділ міськради.
Департамент викликає поліцію і збирає робочу групу.
Група вивчає доцільність і можливість облаштування переходу.
Заявників інформують про результат розгляду питання.
Якщо доцільно на вказаному місці облаштувати пішохідний перехід, то вносяться зміни у схему організації дорожнього руху.
За умов наявності коштів наноситься розмітка та встановлюються дорожні знаки.
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На місці вже понизили бордюри і вклали тактильну плитку. Станом на 26 березня дорожньої розмітки і відповідного дорожнього знака ще немає.
Розмітку нанесуть, коли будуть сприятливі погодні умови, орієнтовно на початку квітня, повідомили misto.media в департаменті ЖКГ Луцької міськради. Тоді ж і встановлять дорожні знаки.
Нагадаємо, раніше до міської ради надійшло звернення від мешканців з проханням облаштувати пішохідний перехід біля ліцею.
Минулого тижня у зв’язку з ремонтом проїзд з вул. Винниченка на вул. Банкову тимчасово перекривали.
Як лучанам звернутися з проханням облаштувати пішохідний перехід
Надіслати офіційне звернення у міськраду. Якщо звернення колективне, то слід звернутися у загальний відділ міськради.
Департамент викликає поліцію і збирає робочу групу.
Група вивчає доцільність і можливість облаштування переходу.
Заявників інформують про результат розгляду питання.
Якщо доцільно на вказаному місці облаштувати пішохідний перехід, то вносяться зміни у схему організації дорожнього руху.
За умов наявності коштів наноситься розмітка та встановлюються дорожні знаки.
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