«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ
Сьогодні, 14:50
На кордоні з Білоруссю ситуація за останній час не змінилася і не становить загрози для України.
Про це сказав на брифінгу в Укрінформі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
«Білоруський напрямок залишається загрозливим, але по той бік кордону ми не фіксуємо ні формування, ні скупчення якогось ударного угруповання, яке могло б становити загрозу Україні», – поінформував речник.
Демченко зауважив, що Білорусь постійно проводить якісь навчання, які можуть відбуватись на напрямку кордону з Україною, але не у безпосередній близькості. Фактично Білорусь продовжує підігрувати Кремлю і нагнітати ситуацію, додав речник.
Він підкреслив, що розвідка постійно відстежує ситуацію і не припиняються заходи із нарощення інженерного облаштування кордону, щоб українські захисники мали можливість протидіяти загрозі у випадку її появи.
Нагадаємо, що у Білорусі в понеділок, 24 березня, розпочали перевірку бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.
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Про це сказав на брифінгу в Укрінформі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
«Білоруський напрямок залишається загрозливим, але по той бік кордону ми не фіксуємо ні формування, ні скупчення якогось ударного угруповання, яке могло б становити загрозу Україні», – поінформував речник.
Демченко зауважив, що Білорусь постійно проводить якісь навчання, які можуть відбуватись на напрямку кордону з Україною, але не у безпосередній близькості. Фактично Білорусь продовжує підігрувати Кремлю і нагнітати ситуацію, додав речник.
Він підкреслив, що розвідка постійно відстежує ситуацію і не припиняються заходи із нарощення інженерного облаштування кордону, щоб українські захисники мали можливість протидіяти загрозі у випадку її появи.
Нагадаємо, що у Білорусі в понеділок, 24 березня, розпочали перевірку бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.
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