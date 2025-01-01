«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ





Про це сказав на брифінгу в Андрій Демченко.



«Білоруський напрямок залишається загрозливим, але по той бік кордону ми не фіксуємо ні формування, ні скупчення якогось ударного угруповання, яке могло б становити загрозу Україні», – поінформував речник.



Демченко зауважив, що Білорусь постійно проводить якісь навчання, які можуть відбуватись на напрямку кордону з Україною, але не у безпосередній близькості. Фактично Білорусь продовжує підігрувати Кремлю і нагнітати ситуацію, додав речник.



Він підкреслив, що розвідка постійно відстежує ситуацію і не припиняються заходи із нарощення інженерного облаштування кордону, щоб українські захисники мали можливість протидіяти загрозі у випадку її появи.



Нагадаємо, що у Білорусі в понеділок, 24 березня, розпочали перевірку бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.

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