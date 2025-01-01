«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ

«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ
На кордоні з Білоруссю ситуація за останній час не змінилася і не становить загрози для України.

Про це сказав на брифінгу в Укрінформі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Білоруський напрямок залишається загрозливим, але по той бік кордону ми не фіксуємо ні формування, ні скупчення якогось ударного угруповання, яке могло б становити загрозу Україні», – поінформував речник.

Демченко зауважив, що Білорусь постійно проводить якісь навчання, які можуть відбуватись на напрямку кордону з Україною, але не у безпосередній близькості. Фактично Білорусь продовжує підігрувати Кремлю і нагнітати ситуацію, додав речник.

Він підкреслив, що розвідка постійно відстежує ситуацію і не припиняються заходи із нарощення інженерного облаштування кордону, щоб українські захисники мали можливість протидіяти загрозі у випадку її появи.

Нагадаємо, що у Білорусі в понеділок, 24 березня, розпочали перевірку бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукують щасливчика, який виграв мільйон у «Лото-Забава»
Сьогодні, 15:10
«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ
Сьогодні, 14:50
«Буває справді страшно», - боєць волинської бригади про війну
Сьогодні, 14:28
Росіяни готували подвійний теракт у Тернополі
Сьогодні, 14:07
Краму на пів мільйона: на Волині водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти годинники, сумки та телефони
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії
24 березень, 19:09
Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу росії Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу росії
14 березень, 17:41
Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і путіна на переговори в Мінськ Лукашенко запросив Зеленського, Трампа і путіна на переговори в Мінськ
05 березень, 10:48
Білорусь продає в країни ЄС олію з ріпаку, вивезеного з окупованих районів Херсонщини Білорусь продає в країни ЄС олію з ріпаку, вивезеного з окупованих районів Херсонщини
19 лютий, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розшукують щасливчика, який виграв мільйон у «Лото-Забава»
Сьогодні, 15:10
 0
«Білорусь постійно проводить якісь навчання, але загрози для України наразі немає», - ДПСУ
Сьогодні, 14:50
 0
«Буває справді страшно», - боєць волинської бригади про війну
Сьогодні, 14:28
 0
Росіяни готували подвійний теракт у Тернополі
Сьогодні, 14:07
 0
Краму на пів мільйона: на Волині водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти годинники, сумки та телефони
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8