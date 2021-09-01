У Луцьку розшукують щасливчика, який виграв мільйон у «Лото-Забава»





Про це повідомили



"23 березня під час 1324-го тиражу «Лото-Забава» вдруге поспіль було зірвано джекпот у 1000 000 гривень! Щасливий білет №0038096 придбано у Луцьку, у точці продажу лотерей на вул. Відродження, 16", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поки що про власника виграшного білета нічого не відомо, окрім того, що він заплатив за нього всього 40 гривень. Інші деталі про нього поки що не відомі.



"Якщо ви або хтось із ваших знайомих нещодавно купували лотерейний білет у цьому місці – саме час перевірити його! Відповідно до правил, переможець має звернутися до організатора лотереї для оформлення виграшу. Цей щасливчик став другим мільйонером «Лото-Забава» у 2025 році та 436-м за всю історію проведення лотереї", - зазначається у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розшукують нового мільйонера «Лото-Забава».Про це повідомили на сайті державних лотерей «М.С.Л.»"23 березня під час 1324-го тиражу «Лото-Забава» вдруге поспіль було зірвано джекпот у 1000 000 гривень! Щасливий білет №0038096 придбано у Луцьку, у точці продажу лотерей на вул. Відродження, 16", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поки що про власника виграшного білета нічого не відомо, окрім того, що він заплатив за нього всього 40 гривень. Інші деталі про нього поки що не відомі."Якщо ви або хтось із ваших знайомих нещодавно купували лотерейний білет у цьому місці – саме час перевірити його! Відповідно до правил, переможець має звернутися до організатора лотереї для оформлення виграшу. Цей щасливчик став другим мільйонером «Лото-Забава» у 2025 році та 436-м за всю історію проведення лотереї", - зазначається у дописі.

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