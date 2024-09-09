Росіяни готували подвійний теракт у Тернополі
Сьогодні, 14:07
Працівники СБУ затримали російську агентурну пару, яка готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.
Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.
У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».
За даними слідства, замовлення рф виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.
Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.
Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію – орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.
Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила 26-річного львів’янина, якого рашисти планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.
СБУ застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.
Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.
Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.
У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».
За даними слідства, замовлення рф виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.
Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.
Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію – орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.
Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила 26-річного львів’янина, якого рашисти планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.
СБУ застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.
Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.
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