Росіяни готували подвійний теракт у Тернополі

Працівники СБУ затримали російську агентурну пару, якабіля ТЦК у Тернополі.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».За даними слідства, замовлення рф виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію – орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила 26-річного львів’янина, якого рашисти планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.СБУ застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.