Вдалося запобігти моторошному теракту в Запоріжжі

Вдалося запобігти моторошному теракту в Запоріжжі
СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися на День Служби безпеки України.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки запобігла підступному теракту, який російська воєнна розвідка (більш відома як гру) готувала у прифронтовому Запоріжжі.

За результатами спецоперації затримано агентурну пару рф, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ.

За даними контррозвідки Служби безпеки, в цей день окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

Служба безпеки завчасно викрила обох агентів і затримали їх на спорядженні СВП додатковими уражаючими елементами.

Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю.

Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За даними слідства, фігурантами є двоє співмешканців, хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського гру під час пошуку «легкого заробітку» у Телеграм - каналах.

При обшуку у них вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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Теги: зрадники, СБУ
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