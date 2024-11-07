«Я не здогадувалася, як проявляється епілепсія у немовлят», - мама однорічної Мілани з Волині

Міланці з села Ветли Камінь-Каширського району лише 1 рік, але їй вже діагностовано епілепсію. Дівчинка із двійні, народилася передчасно — на 35 тижні вагітності.



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Її мама, Іванна Ярмолюк, погодилася розповісти про симптоми епілепсії у своєї донечки, на які вона не звернула уваги, але тепер впевнена: про них мають знати усі батьки.



«Я не розуміла, що у донечки судоми. Вважала, що просто болить живіт. До хвороби доньки я думала, що епілепсія — це коли людина синіє, падає, у неї судоми й піна з рота. А Міланка просто плакала без упину по 4-6 годин. Вона кричала, стискалася, закочувала очі під лоб. Я списувала її стан на прорізування зубів, біль у животику — але аж ніяк не мала думки про епілепсію. Я не здогадувалася, як проявляється епілепсія у немовлят».



Іванна Ярмолюк застерігає батьків бути уважними до стану малюків, адже Міланка через епілепсію відстала у розвитку: не переверталася, погано реагувала, не відгукувалася на ім’я.



В неврологічному відділенні з центром епілепсії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Міланці одразу встановили діагноз: епілепсія, синдром Веста.



Іванна Ярмолюк каже: «Вже після трьох днів лікування напади у доньки припинилися, хоча до лікування виникали по 6-10 разів на день. За цей час вона навчилася самостійно сідати, повзати, вона грається, реагує на зовнішні подразники та знає своє ім’я. Від початку лікування у листопаді короткочасні судоми в Міланки були лише двічі».



Епілепсія — одне із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань як серед дорослих, так і серед дітей. Це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні повторювані напади.



Повсякденна діяльність і життя людини пов'язані зі злагодженою роботою нервових клітин головного мозку. Коли електричні імпульси, які забезпечують нормальне функціонування головного мозку, набувають характеру некерованих розрядів надвисокої частоти, виникає судомний напад. Він супроводжується скороченням різних груп м'язів тіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з села Ветли Камінь-Каширського району лише 1 рік, але їй вже діагностовано епілепсію. Дівчинка із двійні, народилася передчасно — на 35 тижні вагітності.Про це повідомили у Волинському обласному медоб’єднанні захисту материнства і дитинства.Її мама,, погодилася розповісти про симптоми епілепсії у своєї донечки, на які вона не звернула уваги, але тепер впевнена: про них мають знати усі батьки.«Я не розуміла, що у донечки судоми. Вважала, що просто болить живіт. До хвороби доньки я думала, що епілепсія — це коли людина синіє, падає, у неї судоми й піна з рота. А Міланка просто плакала без упину по 4-6 годин. Вона кричала, стискалася, закочувала очі під лоб. Я списувала її стан на прорізування зубів, біль у животику — але аж ніяк не мала думки про епілепсію. Я не здогадувалася, як проявляється епілепсія у немовлят».Іванна Ярмолюк застерігає батьків бути уважними до стану малюків, адже Міланка через епілепсію відстала у розвитку: не переверталася, погано реагувала, не відгукувалася на ім’я.В неврологічному відділенні з центром епілепсії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Міланці одразу встановили діагноз: епілепсія, синдром Веста.Іванна Ярмолюк каже: «Вже після трьох днів лікування напади у доньки припинилися, хоча до лікування виникали по 6-10 разів на день. За цей час вона навчилася самостійно сідати, повзати, вона грається, реагує на зовнішні подразники та знає своє ім’я. Від початку лікування у листопаді короткочасні судоми в Міланки були лише двічі».Епілепсія — одне із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань як серед дорослих, так і серед дітей. Це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні повторювані напади.Повсякденна діяльність і життя людини пов'язані зі злагодженою роботою нервових клітин головного мозку. Коли електричні імпульси, які забезпечують нормальне функціонування головного мозку, набувають характеру некерованих розрядів надвисокої частоти, виникає судомний напад. Він супроводжується скороченням різних груп м'язів тіла.

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