Луцькі депутати передумали молитися перед сесіями

Луцькі депутати передумали молитися перед сесіями
У Луцькій міській раді депутати більше не молитимуться перед початком сесійного засідання. Ця ініціатива діяла з серпня 2024 року.

Про це пише Суспільне.

Депутат міської ради Роман Бондарук, який торік ініціював спільну молитву у міськраді, стверджує, що "Отче Наш" не лунатиме, бо більшість депутатів виступили проти цього.

"Це свідчить про те, що ідея не отримала достатньої підтримки, тому я прийняв рішення припинити цю практику", — зазначив Бондарук.

Спільну молитву у Луцькій міській раді запропонували 31 липня 2024 року, під час сесії. "Для квітучого міста приємного відкриття ми маємо навчитися довіряти один одному. Нашими чеснотами мають бути порядність та доброчесність. Ми маємо навчити лучан любити своє місто", – сказав тоді депутат.

Тема спільної молитви згодом неодноразово висвітлювалася у місцевих ЗМІ.

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Теги: депутати, Луцьк
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