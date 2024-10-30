У центрі Луцька «офіційно» створили сквер
Сьогодні, 13:36
У Луцьку затвердили межі скверу на розі вулиць Градний Узвіз – Лесі Українки загальною площею 0,0408 га.
Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 26 березня, під час сесії Луцької міської ради, повідомляє Управління інформаційної роботи мерії.
На цьому місці висаджено зелені насадження та створена «зелена зона», облаштована вуличними меблями й освітленням. Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України подібна упорядкована й озеленена земельна ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, призначена до короткочасного відпочинку населення, є сквером.
Ухвалене рішення надало «зеленій зоні» на розі вулиць Градний Узвіз – Лесі Українки офіційного статусу скверу, а це – забезпечить її збереження від забудови, використання не за цільовим призначенням та утримання в належному стані.
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Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 26 березня, під час сесії Луцької міської ради, повідомляє Управління інформаційної роботи мерії.
На цьому місці висаджено зелені насадження та створена «зелена зона», облаштована вуличними меблями й освітленням. Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України подібна упорядкована й озеленена земельна ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, призначена до короткочасного відпочинку населення, є сквером.
Ухвалене рішення надало «зеленій зоні» на розі вулиць Градний Узвіз – Лесі Українки офіційного статусу скверу, а це – забезпечить її збереження від забудови, використання не за цільовим призначенням та утримання в належному стані.
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Коментарі 1
Хіба це сквер? Парковка і на жаль вже зчахших пару кущиків
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