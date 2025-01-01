Краму на пів мільйона: на Волині водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти годинники, сумки та телефони

Краму на пів мільйона: волинські митники на посту «Устилуг» вкотре викрили недоброчесного водія рейсового автобуса, який намагався ввезти в Україну товар без декларування та сплати необхідних податків.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Вартість новеньких мобільних телефонів та відеокамер, жіночих сумок та годинників складає орієнтовно 520 тис. грн. Вони були спаковані у картонній коробці серед особистих речей пасажирів Неоплану і наразі тимчасово вилучені у справі про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 471 Митного кодексу. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості предметів порушення", - йдеться в повідомленні.На митниці зазначають, що не підлягають письмовому декларуванню та не оподатковуються операції з ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше, ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин.Товар, який коштує чи важить більше, необхідно письмово декларувати на «червоному коридорі» автомобільного пункту пропуску, сплачуючи при цьому 10% мита та 20% ПДВ до державного бюджету України.