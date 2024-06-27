Луцькі депутати виділили 2 мільйони патрульним, які їдуть на війну

Депутати Луцької міськради сьогодні, 26 березня, підтримали зміни до бюджету громади.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Директор департаменту фінансів, бюджету та аудитукоротко поінформувала про основні зміни. Зокрема вона повідомила, що місто отримало субвенцію з державного бюджету обсягом 60 млн грн на ремонт закладу освіти №13.А 2 млн грн депутати спрямували на виконання Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2025 роки для Департаменту патрульної поліції, що будуть передані зведеній бригаді «Хижак» Департаменту патрульної поліції, на закупівлю матеріальних цінностей для виконання завдань, покладених наВолинська обласна інфекційна лікарня отримає 50 тис. грн на облаштування зони приймання біологічного матеріалу клініко-діагностичної лабораторії Лабораторного центру.500 тис. грн виділили на проведення заходів з озеленення у громаді.На надання компенсації на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб передбачили 19 тис. грн.Депутати внесли й інші зміни до бюджету територіальної громади.