Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди

Патрульні поліцейські Волині, які виконують бойові завдання в складі бойового підрозділу Департаменту патрульної поліції "Хижак", отримали нагороди від вищого керівництва.Про церозповів начальник управління патрульної поліції у Волинській області, який, до слова, ще з початку повномасштабного вторгнення, разом зі своїми патрульними-побратимами боронить країну від ворога.Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУнагородив патрульногоПочесним нагрудним знаком "Золотий хрест". Упродовж 2023 року Ярослав успішно виконував бойові завдання на таких напрямках: Торецьк, Часів Яр, Бахмут, Херсон, Серебрянський ліс.Раніше низка патрульних поліцейських були нагороджені відзнаками Міністарства внутрішніх справ, Міністерства оборони України та Національної поліції України. Зокрема, нагрудний знак "За відзнаку в службі" отрималита, нагрудний знак "Знак пошани" –та, нагрудний знак "За відвагу на службі" –та, відзнаку керівника ДПП –, Почесний нагрудний знак "Срібний хрест" –, а нагрудний знак "Хрест хоробрих" –таДмитро Мокич зазначає, що сьогодні чимало патрульних поліцейських воюють спільно з ЗСУ і іншими підрозділами Сил оборони. На їхньому рахунку не один десяток знищених ворогів і врятованих життів.“Ми присягали українському народу. Це наша земля і не може бути більшої мотивації, як боронити своє і захищати свій народ, свої сімʼї. Горжусь кожним своїм патрульним поліцейським, який зі мною пліч-о-пліч нищить окупанта. Дякую тим поліцейським, що виконують не менш важливу і важку роботу вдома на Волині. Мені не приємно чути про те, що ми нібито “відсиджуємося” в тилу. Тих, хто говорить подібне, завжди було і буде багато. Ми ж робимо своє, а не сидимо на зручних диванах вдома. За спиною бойова робота в найзапекліших місцях, а попереду ще багато боротьби за наше існування, за наше майбутнє, як країни, як нації”, – сказав головний патрульний області.