Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди

Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди
Патрульні поліцейські Волині, які виконують бойові завдання в складі бойового підрозділу Департаменту патрульної поліції "Хижак", отримали нагороди від вищого керівництва.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління патрульної поліції у Волинській області Дмитро Мокич, який, до слова, ще з початку повномасштабного вторгнення, разом зі своїми патрульними-побратимами боронить країну від ворога.

Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив патрульного Ярослава Грибовського Почесним нагрудним знаком "Золотий хрест". Упродовж 2023 року Ярослав успішно виконував бойові завдання на таких напрямках: Торецьк, Часів Яр, Бахмут, Херсон, Серебрянський ліс.
Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди
Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди

Раніше низка патрульних поліцейських були нагороджені відзнаками Міністарства внутрішніх справ, Міністерства оборони України та Національної поліції України. Зокрема, нагрудний знак "За відзнаку в службі" отримали Тарас Романюк, Маїс Бадоян та Андрій Мазяр, нагрудний знак "Знак пошани" – Ігор Воронов та Іван Сливка, нагрудний знак "За відвагу на службі" – Дмитро Скоп та Анна Видринська, відзнаку керівника ДПП – Андрій Раковець і Василь Арсенюк, Почесний нагрудний знак "Срібний хрест" – Іван Сливка, а нагрудний знак "Хрест хоробрих" – Мирослав Демчишак, Олесь Вдовиченко та Юрій Куц.

Дмитро Мокич зазначає, що сьогодні чимало патрульних поліцейських воюють спільно з ЗСУ і іншими підрозділами Сил оборони. На їхньому рахунку не один десяток знищених ворогів і врятованих життів.

“Ми присягали українському народу. Це наша земля і не може бути більшої мотивації, як боронити своє і захищати свій народ, свої сімʼї. Горжусь кожним своїм патрульним поліцейським, який зі мною пліч-о-пліч нищить окупанта. Дякую тим поліцейським, що виконують не менш важливу і важку роботу вдома на Волині. Мені не приємно чути про те, що ми нібито “відсиджуємося” в тилу. Тих, хто говорить подібне, завжди було і буде багато. Ми ж робимо своє, а не сидимо на зручних диванах вдома. За спиною бойова робота в найзапекліших місцях, а попереду ще багато боротьби за наше існування, за наше майбутнє, як країни, як нації”, – сказав головний патрульний області.
Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди
Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди
Волинські патрульні, які виконують завдання на фронті, отримали нагороди

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