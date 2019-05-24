На тілі були порізи: встановили особу жінки, яку знайшли поблизу Стиру у Луцьку

На тілі були порізи: встановили особу жінки, яку знайшли поблизу Стиру у Луцьку
Правоохоронці встановили особу жінки, тіло якої виявили перехожі сьогодні, 6 серпня, у Луцьку поблизу річки Стир.

Як розповіли Волинським Новинам в пресслужбі ГУНП у Волинській області, особу померлої наразі встановлено – це жителька Луцького району 1981 року народження.

Правоохоронці розглядають версію самогубства, всі обставини встановлюють.

Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Буде внесено відомості до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо, до поліції зранку надійшло повідомлення про виявлення деяких особистих речей на березі річки Стир. Згодом працівники ДСНС знайшли жінку, на її тілі були порізи.

Очевидці зазначають, що біля річки видно сліди крові.

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Теги: Луцьк, Стир, жінка
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