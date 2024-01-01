Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька

Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька
У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку знайшли тіло жінки.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку сьогодні, 6 серпня, в центральному парку знайшли тіло мертвої жінки. Очевидці звернули увагу на вулику кількість правоохоронців зранку в парку.

У поліції підтвердили цей факт і додали, що на місце виїхала слідча група.

Деталі – згодом.


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Теги: смерть, Волинь
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