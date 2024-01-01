Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька

знайшли тіло жінки.



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У Луцьку сьогодні, 6 серпня, в центральному парку знайшли тіло мертвої жінки. Очевидці звернули увагу на вулику кількість правоохоронців зранку в парку.



У поліції підтвердили цей факт і додали, що на місце виїхала слідча група.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцькужінки.Про це пише Конкурент У Луцьку сьогодні, 6 серпня, в центральному парку знайшли тіло мертвої жінки. Очевидці звернули увагу на вулику кількість правоохоронців зранку в парку.У поліції підтвердили цей факт і додали, що на місце виїхала слідча група.Деталі – згодом.

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