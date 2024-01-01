Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:43
Вчора, 5 серпня, під час вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam волинські патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого перевищив встановлене обмеження швидкості руху.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд. Результат — 1, 50 проміле.
Інспектори на чоловіка винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані спʼяніння) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:
за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень;
більш ніж на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд. Результат — 1, 50 проміле.
Інспектори на чоловіка винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані спʼяніння) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:
за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень;
більш ніж на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.
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