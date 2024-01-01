Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія

Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія
Вчора, 5 серпня, під час вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam волинські патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого перевищив встановлене обмеження швидкості руху.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд. Результат — 1, 50 проміле.

Інспектори на чоловіка винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані спʼяніння) КУпАП.

У патрульній поліції нагадують, що відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень;
Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія

більш ніж на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:57
Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:43
Західний Хаб МХП з елеваторами сплатили 183 млн грн податків у I півріччі 2024 року
Сьогодні, 13:30
Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані
Сьогодні, 13:20
Іноземці вивозили з України ухилянтів у рефрижераторі
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики
22 липень, 13:20
У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет
04 липень, 12:51
На Волині затримали водія з підробленими документами На Волині затримали водія з підробленими документами
26 червень, 12:47
На Волині затримали 18-річного п'яного водія без прав На Волині затримали 18-річного п'яного водія без прав
20 червень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:57
 0
Перевищив швидкість: на Волині затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:43
 0
Західний Хаб МХП з елеваторами сплатили 183 млн грн податків у I півріччі 2024 року
Сьогодні, 13:30
 0
Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані
Сьогодні, 13:20
 0
Іноземці вивозили з України ухилянтів у рефрижераторі
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8