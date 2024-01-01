Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані
Сьогодні, 13:20
Суд вирішив взяти під варту волинянина, який жорстоко побив однолітка у Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 34-річному жителю Ковеля, підозрюваному у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, 3 серпня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Незалежності в рідному місті жорстоко побив свого однолітка.
Потерпілий у важкому стані перебуває у лікарні, його кривдник – під вартою.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.
Довідково:
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 34-річному жителю Ковеля, підозрюваному у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, 3 серпня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Незалежності в рідному місті жорстоко побив свого однолітка.
Потерпілий у важкому стані перебуває у лікарні, його кривдник – під вартою.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.
Довідково:
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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