Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди





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Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.



Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади – Самолюка Степана Степановича та Шевчука Андрія Івановича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди.Про це повідомили у Любомльській громаді.Міський головата начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СПвручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.Так, Президент Українипосмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади –та

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