Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 12:45
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.
Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади – Самолюка Степана Степановича та Шевчука Андрія Івановича.
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.
Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади – Самолюка Степана Степановича та Шевчука Андрія Івановича.
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