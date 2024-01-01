Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди

Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.

Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади – Самолюка Степана Степановича та Шевчука Андрія Івановича.
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди
Рідним двох загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні нагороди

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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