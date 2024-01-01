Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога

Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Відбулася чергова ротація бійців зведеного батальйону «Захід». Поліцейські-добровольці вирушили на Схід України в зону бойових дій, щоб замінити своїх колег.

Проводжали в дорогу правоохоронців близькі, друзі та колеги по службі. Не обійшлося й без сліз та суму в очах рідних. Вони зізнаються, що прийняти вибір чоловіків та синів було складно, та розуміють, що це рішення необхідне для країни. Адже якщо не зупинити окупантів, вони дійдуть і сюди.

Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.

«Хочу вам побажати у такій самій кількості повернутися додому, живими та здоровими до ваших близьких, рідних, колег. З честю виконуйте свій обовʼязок з захисту територіальної цілісності України та бережіть один одного», - закликав він.
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога

Нагадаємо, більшість поліцейських мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога

Зичимо швидкого повернення нашим бійцям – з Перемогою!
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога

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Теги: поліцейські, Волинь, схід
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