Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога

Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Відбулася чергова ротація бійців зведеного батальйону «Захід». Поліцейські-добровольці вирушили на Схід України в зону бойових дій, щоб замінити своїх колег.Проводжали в дорогу правоохоронців близькі, друзі та колеги по службі. Не обійшлося й без сліз та суму в очах рідних. Вони зізнаються, що прийняти вибір чоловіків та синів було складно, та розуміють, що це рішення необхідне для країни. Адже якщо не зупинити окупантів, вони дійдуть і сюди.Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області«Хочу вам побажати у такій самій кількості повернутися додому, живими та здоровими до ваших близьких, рідних, колег. З честю виконуйте свій обовʼязок з захисту територіальної цілісності України та бережіть один одного», - закликав він.Нагадаємо, більшість поліцейських мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.Зичимо швидкого повернення нашим бійцям – з Перемогою!