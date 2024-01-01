Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Сьогодні, 12:30
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відбулася чергова ротація бійців зведеного батальйону «Захід». Поліцейські-добровольці вирушили на Схід України в зону бойових дій, щоб замінити своїх колег.
Проводжали в дорогу правоохоронців близькі, друзі та колеги по службі. Не обійшлося й без сліз та суму в очах рідних. Вони зізнаються, що прийняти вибір чоловіків та синів було складно, та розуміють, що це рішення необхідне для країни. Адже якщо не зупинити окупантів, вони дійдуть і сюди.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.
«Хочу вам побажати у такій самій кількості повернутися додому, живими та здоровими до ваших близьких, рідних, колег. З честю виконуйте свій обовʼязок з захисту територіальної цілісності України та бережіть один одного», - закликав він.
Нагадаємо, більшість поліцейських мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Зичимо швидкого повернення нашим бійцям – з Перемогою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відбулася чергова ротація бійців зведеного батальйону «Захід». Поліцейські-добровольці вирушили на Схід України в зону бойових дій, щоб замінити своїх колег.
Проводжали в дорогу правоохоронців близькі, друзі та колеги по службі. Не обійшлося й без сліз та суму в очах рідних. Вони зізнаються, що прийняти вибір чоловіків та синів було складно, та розуміють, що це рішення необхідне для країни. Адже якщо не зупинити окупантів, вони дійдуть і сюди.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.
«Хочу вам побажати у такій самій кількості повернутися додому, живими та здоровими до ваших близьких, рідних, колег. З честю виконуйте свій обовʼязок з захисту територіальної цілісності України та бережіть один одного», - закликав він.
Нагадаємо, більшість поліцейських мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Зичимо швидкого повернення нашим бійцям – з Перемогою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Сьогодні, 12:30
На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 12:09
Екскерівника Рівненського ТЦК взяли від варту
Сьогодні, 12:05
СБУ зловила агента фсб, який готував підпали ТЦК на Одещині
Сьогодні, 11:30