На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині

На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
До Володимирської громади на Волині надійшла вчергове трагічна звістка – під час виконання бойового завдання загинув володимирчанин Артур Кушнір.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.

Він додав, що про дату, час та місце прощання із захисником повідомить згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Сьогодні, 12:30
На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 12:09
Екскерівника Рівненського ТЦК взяли від варту
Сьогодні, 12:05
Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки
Сьогодні, 11:49
СБУ зловила агента фсб, який готував підпали ТЦК на Одещині
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У бою поліг Герой Анатолій Захарчук із Волині У бою поліг Герой Анатолій Захарчук із Волині
05 серпень, 14:20
На війні загинув волинянин Олексій Додік На війні загинув волинянин Олексій Додік
05 серпень, 11:11
Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка
04 серпень, 19:00
Волиняни попрощалися з Героєм Володимиром Гаврилюком Волиняни попрощалися з Героєм Володимиром Гаврилюком
04 серпень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
Сьогодні, 12:30
 0
На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 12:09
 0
Екскерівника Рівненського ТЦК взяли від варту
Сьогодні, 12:05
 0
Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки
Сьогодні, 11:49
 0
СБУ зловила агента фсб, який готував підпали ТЦК на Одещині
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8