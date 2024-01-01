На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 12:09
До Володимирської громади на Волині надійшла вчергове трагічна звістка – під час виконання бойового завдання загинув володимирчанин Артур Кушнір.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.
Він додав, що про дату, час та місце прощання із захисником повідомить згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.
Він додав, що про дату, час та місце прощання із захисником повідомить згодом.
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