На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині

Артур Кушнір.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу.



«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.



Він додав, що про дату, час та місце прощання із захисником повідомить згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Володимирської громади на Волині надійшла вчергове трагічна звістка – під час виконання бойового завдання загинув володимирчанинПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЖиття 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу.«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.Він додав, що про дату, час та місце прощання із захисником повідомить згодом.

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