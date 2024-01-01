Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки

Миколі Шехватову за ухилення від мобілізації. Обвинувачений відмовився від бойової повістки та у вказаний день до пункту збору не прийшов. За це йому призначили три роки позбавлення волі.



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Як йдеться у вироку суду, Микола Шехватов перебував на військовому обліку з 2007 року й був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби в ЗСУ. 15 квітня 2024 року обвинуваченого проінформували про необхідність з’явитися того ж дня у ТЦК та СП для подальшого відправлення у військову частину. Втім, чоловік відмовився від повістки і до пункту збору так і не прийшов.



У суді Микола Шехватов свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що відмовився від повістки, оскільки живе з батьками похилого віку, яким повинен допомагати.



Суддя Олександр Гайворонський визнав жителя Нововолинська винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський суд виніс вирокза. Обвинувачений відмовився від бойової повістки та у вказаний день до пункту збору не прийшов. За це йому призначили три роки позбавлення волі.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку суду, Микола Шехватов перебував на військовому обліку з 2007 року й був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби в ЗСУ. 15 квітня 2024 року обвинуваченого проінформували про необхідність з’явитися того ж дня у ТЦК та СП для подальшого відправлення у військову частину. Втім, чоловік відмовився від повістки і до пункту збору так і не прийшов.У суді Микола Шехватов свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що відмовився від повістки, оскільки живе з батьками похилого віку, яким повинен допомагати.Суддя Олександр Гайворонський визнав жителя Нововолинська винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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