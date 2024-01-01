Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки

Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки
Нововолинський міський суд виніс вирок Миколі Шехватову за ухилення від мобілізації. Обвинувачений відмовився від бойової повістки та у вказаний день до пункту збору не прийшов. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду, Микола Шехватов перебував на військовому обліку з 2007 року й був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби в ЗСУ. 15 квітня 2024 року обвинуваченого проінформували про необхідність з’явитися того ж дня у ТЦК та СП для подальшого відправлення у військову частину. Втім, чоловік відмовився від повістки і до пункту збору так і не прийшов.

У суді Микола Шехватов свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що відмовився від повістки, оскільки живе з батьками похилого віку, яким повинен допомагати.

Суддя Олександр Гайворонський визнав жителя Нововолинська винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь
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