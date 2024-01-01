Скільки разів ТЦК можуть оштрафувати ухилянтів, які не оновили свої дані: відповідь волинського адвоката

Тарас Манькут вважає, що одним штрафом Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки навряд чи обмежаться.



За словами Тараса Манькута, хоча Конституція України забороняє двічі карати за одне правопорушення, ТЦК знайдуть не одну причину, щоб знову виписувати штрафи, передає



«Статтею 61 Конституції України визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.



Однак слід зазначити, що відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень передбачена як за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення), так і за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



Це можуть бути різноманітні порушення: неоновлення військово-облікових даних, неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання; неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік; неоформлення військово-облікових документів; зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо.



Людина може не оновити дані та одночасно не перебувати на військовому обліку, або не мати військово-облікових документів. А це вже різні правопорушення», - наголосив він.



Як акцентував Тарас Манькут, у відповідності ж до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.



Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 липня закінчився 60-денний термін, який держава надала громадянам для оновлення військово-облікових даних. Після цього уже розпочалася розсилка повісток та репресії щодо тих, хто їх проігнорує. Тепер на громадян, які уникають воєнного призову, чекають великі штрафи. Луцький адвокатвважає, що одним штрафом Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки навряд чи обмежаться.За словами Тараса Манькута, хоча Конституція України забороняє двічі карати за одне правопорушення, ТЦК знайдуть не одну причину, щоб знову виписувати штрафи, передає ВСН «Статтею 61 Конституції України визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.Однак слід зазначити, що відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень передбачена як за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення), так і за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Це можуть бути різноманітні порушення: неоновлення військово-облікових даних, неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання; неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік; неоформлення військово-облікових документів; зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо.Людина може не оновити дані та одночасно не перебувати на військовому обліку, або не мати військово-облікових документів. А це вже різні правопорушення», - наголосив він.Як акцентував Тарас Манькут, у відповідності ж до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

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