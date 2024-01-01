На війні з окупантами загинув Герой з Волині Анатолій Книш

Анатолій Книш.



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



Чоловік гідно боронив українську землю від окупанта з 13 квітня 2024 року. В жорстоких боях в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області відважний воїн загинув.





В захисника залишилися батьки - тато Анатолій Йосипович, мама Антоніна Панасівна, 19-річний син Ілля.



У середу, 24 липня, на Маневиччині зустрінуть тіло загиблого Героя.



Про час зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.

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