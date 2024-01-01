Як будуть вимикати електроенергію 24 липня на Волині: оприлюднено графіки





Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.



У компанії прогнозують, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.



В інші ж години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.



Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.



Актуальний графік для вашої черги можна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 24 липня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби.Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.У компанії прогнозують, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.В інші ж години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.Актуальний графік для вашої черги можна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію