Як будуть вимикати електроенергію 24 липня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:12
У середу, 24 липня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
У компанії прогнозують, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.
В інші ж години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.
Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.
Актуальний графік для вашої черги можна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
У компанії прогнозують, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.
В інші ж години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.
Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.
Актуальний графік для вашої черги можна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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