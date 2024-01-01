Як будуть вимикати електроенергію 24 липня на Волині: оприлюднено графіки

Як будуть вимикати електроенергію 24 липня на Волині: оприлюднено графіки
У середу, 24 липня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

У компанії прогнозують, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

В інші ж години обленерго застосовуватимуть дві черги одночасно.

Варто зазначити, що приватні споживачі поділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Актуальний графік для вашої черги можна побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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