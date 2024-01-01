Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

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