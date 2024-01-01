Бійці ДУК «Правий сектор» отримали від «Української команди» fpv дрони та мавіки





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«Українська команда» передала бійцям легендарного ДУК «Правий сектор» –батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади, партію fpv дронів та «Мавіків». Це героїчні хлопці, які з 2014 року боронять Україну. Після повномасштабного вторгнення вони захищали Київ та Київщину, брали участь у Харківському контрнаступі. Вели дуже важкі бої під Бахмутом та Часовим Яром. А зараз стримують ворога на Луганському напрямку», – йдеться у повідомленні.



Разом з тим, керівник «Української команди» Артур Палатний подякував усім за підтримку та наголосив, що ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів



«Розвідувальні дрони «Мавік» – це очі наших захисників, а fpv дрони вже найближчим часом полетять на голови орків. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто допомагає! Разом обов’язково переможемо!» – зазначив Артур Палатний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Українська команда» передала батальйону імені Тараса Бобанича ДУК «Правий сектор» 67 бригади партію fpv дронів та «Мавіків».Про це повідомляється на Facebook-cторінці «Української команди».«Українська команда» передала бійцям легендарного ДУК «Правий сектор» –батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади, партію fpv дронів та «Мавіків». Це героїчні хлопці, які з 2014 року боронять Україну. Після повномасштабного вторгнення вони захищали Київ та Київщину, брали участь у Харківському контрнаступі. Вели дуже важкі бої під Бахмутом та Часовим Яром. А зараз стримують ворога на Луганському напрямку», – йдеться у повідомленні.Разом з тим, керівник «Української команди»подякував усім за підтримку та наголосив, що ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів«Розвідувальні дрони «Мавік» – це очі наших захисників, а fpv дрони вже найближчим часом полетять на голови орків. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто допомагає! Разом обов’язково переможемо!» – зазначив Артур Палатний.

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