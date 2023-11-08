40-річний волинянин підпалив автомобіль сусіда
Сьогодні, 18:04
Волинянина, підозрюваного в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному жителю села Озеро Луцького району повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).
За даними слідства, пізно увечері 7 липня 2024 року у рідному селі чоловік, який уже мав конфлікти із законом, вилив паливно-мастильну речовину на належний громадянам, які живуть по сусідству, автомобіль марки «Daewoo Sens» та підпалив її.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні підтриманого прокурорами клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурори оскаржили це рішення – й апеляційний суд, дослухавшись до їхніх доводів, обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному жителю села Озеро Луцького району повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).
За даними слідства, пізно увечері 7 липня 2024 року у рідному селі чоловік, який уже мав конфлікти із законом, вилив паливно-мастильну речовину на належний громадянам, які живуть по сусідству, автомобіль марки «Daewoo Sens» та підпалив її.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні підтриманого прокурорами клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурори оскаржили це рішення – й апеляційний суд, дослухавшись до їхніх доводів, обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
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