40-річний волинянин підпалив автомобіль сусіда

Волинянина, підозрюваного в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному жителю села Озеро Луцького району повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).За даними слідства, пізно увечері 7 липня 2024 року у рідному селі чоловік, який уже мав конфлікти із законом, вилив паливно-мастильну речовину на належний громадянам, які живуть по сусідству, автомобіль марки «Daewoo Sens» та підпалив її.Суд першої інстанції відмовив у задоволенні підтриманого прокурорами клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Прокурори оскаржили це рішення – й апеляційний суд, дослухавшись до їхніх доводів, обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.