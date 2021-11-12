Волинські поліцейські виявили іноземця, який незаконно проживав на території України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У рамках проведення операції «Мігрант» співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з працівниками УДМС у Волинській області виявили громадянина Республіки Польща без жодних документів.З'ясувалося, що іноземець протермінував свій національний паспорт кілька років тому та не вжив заходів для його відновлення.Відповідно до правил виконання Угоди про реадмісію осіб, для того, щоб громадянин Республіки Польща зміг повернутися в країну походження, йому оформили проїзний документ для виїзду за кордон особи, яка підлягає реадмісії.На період організції заходів по реадмісії його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.Після виконання усіх необхідних процедур, співробітники управління міграційної полції ГУНП у Волинській області спільно з працівниками УДМС у Волинській області супроводили іноземця до контрольно-пропускного пункту та передали його працівникам Прикордонної Варти Республіки Польща.