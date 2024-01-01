На Сході зупинилося серце Героя з Волині Олега Мартинова
Сьогодні, 16:38
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду – на Сході зупинилося серце володимирчанина Олега Миколайовича Мартинова, 1974 року народження.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року, обіймав посаду стрільця-санітара.
Про час і місце похорону буде повідомлено згодом.
Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року, обіймав посаду стрільця-санітара.
Про час і місце похорону буде повідомлено згодом.
Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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