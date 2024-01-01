На Сході зупинилося серце Героя з Волині Олега Мартинова

Олега Миколайовича Мартинова, 1974 року народження.



Про це Ігор Пальонка.



"Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року, обіймав посаду стрільця-санітара.



Про час і місце похорону буде повідомлено згодом.



Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду – на Сході зупинилося серце володимирчанина, 1974 року народження.Про це повідомив міський голова Володимира"Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року, обіймав посаду стрільця-санітара.Про час і місце похорону буде повідомлено згодом.Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна", - йдеться в повідомленні.

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