На Сході зупинилося серце Героя з Волині Олега Мартинова

На Сході зупинилося серце Героя з Волині Олега Мартинова
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду – на Сході зупинилося серце володимирчанина Олега Миколайовича Мартинова, 1974 року народження.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Військовослужбовець був мобілізований на службу у Збройні Сили України у березні цього року, обіймав посаду стрільця-санітара.

Про час і місце похорону буде повідомлено згодом.

Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого воїна", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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