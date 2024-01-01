У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком

У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком
Сьогодні, 23 липня, у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем, який загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна Сищика Миколи Павловича (04.06.1981 року народження).

Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком
У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком
У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком
У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком
У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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