У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Сищиком





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна Сищика Миколи Павловича (04.06.1981 року народження).



Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 липня, у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем, який загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна(04.06.1981 року народження).Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію