Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня

Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня
Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, пише LB.ua.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив він.

За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

У межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року Міністерство освіти на науки закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, до навчання із серпня та по суботах.

Раніше повідомляли, що через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією шкільний навчальний рік у Львові може розпочатися 19 серпня.

Проте пізніше під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.

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Теги: навчання, школи
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