Обірвалося життя 46-річного захисника з Волині Миколи Дорощука
Сьогодні, 14:39
Обірвалося життя 46-річного Захисника з Волині Миколи Дорощука.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 20 липня зупинилося серце 46-річного Захисника України, жителя села Вербаїв Дорощука Миколи Володимировича.
Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Захисником відбудеться завтра, 24 липня. О 13:00 розпочнеться церемонія відспівування Захисника у Петро-Павлівському храмі села Коршовець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 20 липня зупинилося серце 46-річного Захисника України, жителя села Вербаїв Дорощука Миколи Володимировича.
Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Захисником відбудеться завтра, 24 липня. О 13:00 розпочнеться церемонія відспівування Захисника у Петро-Павлівському храмі села Коршовець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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