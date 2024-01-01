Обірвалося життя 46-річного захисника з Волині Миколи Дорощука

Обірвалося життя 46-річного захисника з Волині Миколи Дорощука
Обірвалося життя 46-річного Захисника з Волині Миколи Дорощука.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 20 липня зупинилося серце 46-річного Захисника України, жителя села Вербаїв Дорощука Миколи Володимировича.

Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Захисником відбудеться завтра, 24 липня. О 13:00 розпочнеться церемонія відспівування Захисника у Петро-Павлівському храмі села Коршовець.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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