На Волині судили батька, який розірвав мобілізаційні документи сина
Сьогодні, 14:10
У Ковельському міськрайонному суді розглянули справу про умисне пошкодження документів особової справи військовозобов`язаного.
Як зазначили у вироку суду, батько під час вручення повістки сину порвав документи офіцера мобілізаційного відділення Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК).
Про це пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що це сталося в лютому 2024 року. Коли представники ТЦК вручали сину обвинуваченого повістку — чоловік вихопив з рук офіцера і порвав на шматки три документи: облікову картку військовозобов`язаного, довідку військово-лікарської комісії і витяг з книги протоколів засідань призовної комісії.
У суді чоловік, який є приватним підприємцем, розкаявся у вчиненому. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Довідково: стаття 357 Кримінального кодексу України "Викрадення, привласнення, вимагання документів, заволодіння ними або їх пошкодження" передбачає покарання — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.
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Як зазначили у вироку суду, батько під час вручення повістки сину порвав документи офіцера мобілізаційного відділення Терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК).
Про це пише Суспільне.
З матеріалів справи відомо, що це сталося в лютому 2024 року. Коли представники ТЦК вручали сину обвинуваченого повістку — чоловік вихопив з рук офіцера і порвав на шматки три документи: облікову картку військовозобов`язаного, довідку військово-лікарської комісії і витяг з книги протоколів засідань призовної комісії.
У суді чоловік, який є приватним підприємцем, розкаявся у вчиненому. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Довідково: стаття 357 Кримінального кодексу України "Викрадення, привласнення, вимагання документів, заволодіння ними або їх пошкодження" передбачає покарання — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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