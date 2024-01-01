Героя з Волині Сергія Шмигельського посмертно нагородили орденом «За мужність»

Героя з Волині Сергія Шмигельського посмертно нагородили орденом «За мужність»
Орденом «За мужність» посмертно нагороджено воїна з Волині Сергія Шмигельського.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Указом Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено 43-річного маневичанина Сергія Шмигельського.

Сергій Іванович захищав Вітчизну ще під час проведення антитерористичної операції на сході України, і без вагань, знову став на захист рідної землі на початку березня 2022 року. Старший сержант, старший майстер ремонтного відділення бронетанкової техніки гідно боровся з ворогом. 20 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув, поклавши своє життя на полі бою за Батьківщину.
Героя з Волині Сергія Шмигельського посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 23 липня, в приміщенні Маневицької селищної ради, очільник громади Олександр Гаврилюк, начальник відділення мобілізаційної роботи–заступник начальника Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк вручили мамі нашого Героя Надії Романівні державну нагороду і висловили слова шани та співчуття за втрату сина.
Героя з Волині Сергія Шмигельського посмертно нагородили орденом «За мужність»
Героя з Волині Сергія Шмигельського посмертно нагородили орденом «За мужність»



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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