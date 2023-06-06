У лучанина вкрали велосипед, який був припаркований біля магазину
Сьогодні, 12:40
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку велосипеда.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 22 липня, до поліції звернувся 22-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з велопарковки поблизу магазину на бульварі Дружби Народів викрали його велосипед.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний лучанин.
За фактом крадіжки, вичиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 22 липня, до поліції звернувся 22-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з велопарковки поблизу магазину на бульварі Дружби Народів викрали його велосипед.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний лучанин.
За фактом крадіжки, вичиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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