У лучанина вкрали велосипед, який був припаркований біля магазину

У лучанина вкрали велосипед, який був припаркований біля магазину
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку велосипеда.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 22 липня, до поліції звернувся 22-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з велопарковки поблизу магазину на бульварі Дружби Народів викрали його велосипед.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний лучанин.

За фактом крадіжки, вичиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.


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Теги: велосипед, крадіжка
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