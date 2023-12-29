У Луцьку водій вчинив ДТП та втік

У Луцьку водій вчинив ДТП та залишив місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку.Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив зіткнення з його легковиками та втік з місця ДТП.Розшукавши 35-річного громадянина, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Водій стверджував, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю);ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.