У Луцьку водій вчинив ДТП та втік
Сьогодні, 12:00
У Луцьку водій вчинив ДТП та залишив місце події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку.
Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив зіткнення з його легковиками та втік з місця ДТП.
Розшукавши 35-річного громадянина, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Водій стверджував, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю);
ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку.
Заявник повідомив, що водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив зіткнення з його легковиками та втік з місця ДТП.
Розшукавши 35-річного громадянина, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Водій стверджував, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож на керманича інспектори склали адмінматеріали:
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю);
ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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