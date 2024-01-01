Матір пішла в магазин і забула зачинити вікно: у поліції розповіли деталі падіння двох дітей з вікна у Луцьку
Сьогодні, 11:33
Поліцейські з’ясовують обставини падіння двох малолітніх дітей з вікна другого поверху у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нещасний випадок трапився учора, близько 21 години, в одному із житлових районів Луцька. Матір дітей відійшла в магазин, залишивши їх у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, та не витримала – внаслідок цього діти випали з вікна.
Наразі за цим фактом триває перевірка, надається правова кваліфікація події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нещасний випадок трапився учора, близько 21 години, в одному із житлових районів Луцька. Матір дітей відійшла в магазин, залишивши їх у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, та не витримала – внаслідок цього діти випали з вікна.
Наразі за цим фактом триває перевірка, надається правова кваліфікація події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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