У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення, – ЗМІ





Про це пише



Як зазначається, представник варшавської поліції Каміль Соботка повідомив, що триває допит 26-річного нападника.



За інформацією, о 15:00 поліція отримала повідомлення про 26-річного іноземця, який напав на двох 15-річних підлітків у Бродненському парку.



У результаті отриманих травм підлітків доставили до лікарні.



Також у поліції зазначили, що деталі про стан підлітків невідомі, як і мотиви нападника.



За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі.



Разом з тим, Wyborcza повідомила, що поранені хлопці – українці.



"Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Варшаві, у Бродненському парку, чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців, їх госпіталізували з пораненнями.Про це пише Українська правда з посиланням на польські видання PAP, Wyborcza та Інтерфакс-Україну.Як зазначається, представник варшавської поліціїповідомив, що триває допит 26-річного нападника.За інформацією, о 15:00 поліція отримала повідомлення про 26-річного іноземця, який напав на двох 15-річних підлітків у Бродненському парку.У результаті отриманих травм підлітків доставили до лікарні.Також у поліції зазначили, що деталі про стан підлітків невідомі, як і мотиви нападника.За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі.Разом з тим, Wyborcza повідомила, що поранені хлопці – українці."Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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