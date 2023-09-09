У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
У Варшаві, у Бродненському парку, чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців, їх госпіталізували з пораненнями.
Про це пише Українська правда з посиланням на польські видання PAP, Wyborcza та Інтерфакс-Україну.
Як зазначається, представник варшавської поліції Каміль Соботка повідомив, що триває допит 26-річного нападника.
За інформацією, о 15:00 поліція отримала повідомлення про 26-річного іноземця, який напав на двох 15-річних підлітків у Бродненському парку.
У результаті отриманих травм підлітків доставили до лікарні.
Також у поліції зазначили, що деталі про стан підлітків невідомі, як і мотиви нападника.
За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі.
Разом з тим, Wyborcza повідомила, що поранені хлопці – українці.
"Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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Про це пише Українська правда з посиланням на польські видання PAP, Wyborcza та Інтерфакс-Україну.
Як зазначається, представник варшавської поліції Каміль Соботка повідомив, що триває допит 26-річного нападника.
За інформацією, о 15:00 поліція отримала повідомлення про 26-річного іноземця, який напав на двох 15-річних підлітків у Бродненському парку.
У результаті отриманих травм підлітків доставили до лікарні.
Також у поліції зазначили, що деталі про стан підлітків невідомі, як і мотиви нападника.
За неофіційними даними, 26-річний чоловік родом з Узбекистану, на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з компаній, що пропонують доставку їжі.
Разом з тим, Wyborcza повідомила, що поранені хлопці – українці.
"Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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