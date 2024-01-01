Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна

Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна
Стан п'ятирічної дівчинки та трирічного хлопчика, які напередодні у Луцьку випали з вікна — задовільний.

Їх госпіталізували до обласної дитячої лікарні, розповіла Суспільному директорка медзакладу Ірина Горавська.

Керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік розповів, що медики швидкої виїжджали на виклик. В однієї дитини була підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у старшої дівчинки — травма живота.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, діти, вікно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матір пішла в магазин і забула зачинити вікно: у поліції розповіли деталі падіння двох дітей з вікна у Луцьку
Сьогодні, 11:33
У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна
Сьогодні, 10:59
Росія втратила за добу ще 1220 солдатів
Сьогодні, 10:17
На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Матір пішла в магазин і забула зачинити вікно: у поліції розповіли деталі падіння двох дітей з вікна у Луцьку Матір пішла в магазин і забула зачинити вікно: у поліції розповіли деталі падіння двох дітей з вікна у Луцьку
Сьогодні, 11:33
У Луцьку двоє дітей випали з вікна другого поверху, − ЗМІ У Луцьку двоє дітей випали з вікна другого поверху, − ЗМІ
22 липень, 22:37
У Луцькій громаді запрацювали 8 чергових дитсадків. Скільки дітей їх зможуть відвідувати У Луцькій громаді запрацювали 8 чергових дитсадків. Скільки дітей їх зможуть відвідувати
18 червень, 07:15
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
27 травень, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій вчинив ДТП та втік
Сьогодні, 12:00
 0
Матір пішла в магазин і забула зачинити вікно: у поліції розповіли деталі падіння двох дітей з вікна у Луцьку
Сьогодні, 11:33
 0
У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
 0
Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна
Сьогодні, 10:59
 0
Росія втратила за добу ще 1220 солдатів
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8