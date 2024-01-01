Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна
Сьогодні, 10:59
Стан п'ятирічної дівчинки та трирічного хлопчика, які напередодні у Луцьку випали з вікна — задовільний.
Їх госпіталізували до обласної дитячої лікарні, розповіла Суспільному директорка медзакладу Ірина Горавська.
Керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік розповів, що медики швидкої виїжджали на виклик. В однієї дитини була підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у старшої дівчинки — травма живота.
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Їх госпіталізували до обласної дитячої лікарні, розповіла Суспільному директорка медзакладу Ірина Горавська.
Керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік розповів, що медики швидкої виїжджали на виклик. В однієї дитини була підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у старшої дівчинки — травма живота.
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