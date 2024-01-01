Прокоментували у якому стані діти, які напередодні у Луцьку випали з вікна

випали з вікна — задовільний.



Їх госпіталізували до обласної дитячої лікарні, розповіла Ірина Горавська.



Керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік розповів, що медики швидкої виїжджали на виклик. В однієї дитини була підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у старшої дівчинки — травма живота.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан п'ятирічної дівчинки та трирічного хлопчика, які напередодні у Луцьку— задовільний.Їх госпіталізували до обласної дитячої лікарні, розповіла Суспільному директорка медзакладуКерівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомогирозповів, що медики швидкої виїжджали на виклик. В однієї дитини була підозра на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у старшої дівчинки — травма живота.

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