Росія втратила за добу ще 1220 солдатів
Сьогодні, 10:17
Від початку вторгнення бойові втрати окупантів склали близько 568 980 чоловік особового складу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,
танків ‒ 8288 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
артилерійських систем – 15694 (+57) од,
РСЗВ – 1125 (+2) од,
засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).
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Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,
танків ‒ 8288 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
артилерійських систем – 15694 (+57) од,
РСЗВ – 1125 (+2) од,
засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).
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