Росія втратила за добу ще 1220 солдатів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,



танків ‒ 8288 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,



артилерійських систем – 15694 (+57) од,



РСЗВ – 1125 (+2) од,



засоби ППО ‒ 901 (+1) од,



літаків – 362 (+0) од,



гелікоптерів – 326 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),



крилаті ракети ‒ 2401 (+0),



кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,



спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення бойові втрати окупантів склали близько 568 980 чоловік особового складу.Про це йдеться у зведенні Генштабу.особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,танків ‒ 8288 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,артилерійських систем – 15694 (+57) од,РСЗВ – 1125 (+2) од,засоби ППО ‒ 901 (+1) од,літаків – 362 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),крилаті ракети ‒ 2401 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

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