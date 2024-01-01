Росія втратила за добу ще 1220 солдатів

Росія втратила за добу ще 1220 солдатів
Від початку вторгнення бойові втрати окупантів склали близько 568 980 чоловік особового складу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,

танків ‒ 8288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,

артилерійських систем – 15694 (+57) од,

РСЗВ – 1125 (+2) од,

засоби ППО ‒ 901 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

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Теги: Україна, росія, війна
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