На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



23 липня о 02:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про загорання господарської споруди в с. Тарасове Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька, які о 03:34 в складі ланки газодимозахисної служби ліквідували пожежу, що охопило частину покрівлі, перекриття і речі домашнього вжитку. На гасіння споруди рятувальники подали 1 водяний ствол.



Потрепілих немає.



Причина пожежі: коротке замикання акумуляторної батареї шурупокрута.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вогнеборці ліквідували наслідки горіння шурупокрута.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.23 липня о 02:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про загорання господарської споруди в с. Тарасове Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька, які о 03:34 в складі ланки газодимозахисної служби ліквідували пожежу, що охопило частину покрівлі, перекриття і речі домашнього вжитку. На гасіння споруди рятувальники подали 1 водяний ствол.Потрепілих немає.Причина пожежі: коротке замикання акумуляторної батареї шурупокрута.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію