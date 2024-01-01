На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля

На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля
Волинські вогнеборці ліквідували наслідки горіння шурупокрута.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

23 липня о 02:54 до надзвичайників надійшло повідомлення про загорання господарської споруди в с. Тарасове Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька, які о 03:34 в складі ланки газодимозахисної служби ліквідували пожежу, що охопило частину покрівлі, перекриття і речі домашнього вжитку. На гасіння споруди рятувальники подали 1 водяний ствол.

Потрепілих немає.
На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля

Причина пожежі: коротке замикання акумуляторної батареї шурупокрута.
На Волині через замикання шурупокрута загорілася господарська будівля

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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