Доба на фронті: яка ситуація на усіх напрямках станом на ранок 23 липня
Сьогодні, 09:00
Загалом за добу відбулося 155 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (три ракети), 96 авіаударів (132 КАБи), провела понад 4400 обстрілів (105 – із реактивних систем залпового вогню).
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували позиції захисників у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали 13 штурмових дій у районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.
На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва.
На Сіверському українські захисники відбивали вісім атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного.
На Краматорському ворог 30 разів вів штурмові дії в районі Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
На Торецькому ворог здійснив 16 атак на позиції Сил оборони неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.
На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївнка, Лозовацьке, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Уманське і Калинове. Найбільша концентрація атак – поблизу Новоолександрівки.
На Курахівському Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки.
На Оріхівському напрямку відбулося три зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного.
На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази штурмували наші оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували позиції захисників у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали 13 штурмових дій у районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.
На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва.
На Сіверському українські захисники відбивали вісім атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного.
На Краматорському ворог 30 разів вів штурмові дії в районі Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
На Торецькому ворог здійснив 16 атак на позиції Сил оборони неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.
На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївнка, Лозовацьке, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Уманське і Калинове. Найбільша концентрація атак – поблизу Новоолександрівки.
На Курахівському Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки.
На Оріхівському напрямку відбулося три зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного.
На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази штурмували наші оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра.
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