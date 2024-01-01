Доба на фронті: яка ситуація на усіх напрямках станом на ранок 23 липня

Загалом за добу відбулося 155 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (три ракети), 96 авіаударів (132 КАБи), провела понад 4400 обстрілів (105 – із реактивних систем залпового вогню).Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували позиції захисників у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ.На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали 13 штурмових дій у районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва.На Сіверському українські захисники відбивали вісім атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного.На Краматорському ворог 30 разів вів штурмові дії в районі Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.На Торецькому ворог здійснив 16 атак на позиції Сил оборони неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївнка, Лозовацьке, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Уманське і Калинове. Найбільша концентрація атак – поблизу Новоолександрівки.На Курахівському Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки.На Оріхівському напрямку відбулося три зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного.На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази штурмували наші оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра.