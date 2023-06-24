Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу

Волинські спортсмени мали успіх на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років з веслування на байдарках та каное.Змагання відбувалися з 17 по 21 липня в м. Пловдив (Болгарія), - повідомляють у Ковельській міській раді.У фінальних заїздах ковельчани досягли хороших результатів:, вихованець ОСДЮСШОР «Олімп» (тренери Прохорук В.О. Демчук О.П. ) завоював «срібло» в каное-четвірці на дистанції 500 м; 5 місце – у складі екіпажу каное-двійки (мікс) – 500 м;, вихованка КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича» (тренер Троцюк В.Л.) у каное-четвірці виборола для України «бронзу», а також зайняла 6 місце в каное-двійці – 500 м;, вихованець ОСДЮСШОР «Олімп» (тренери Прохорук В.О. Демчук О.П) посів 7 місце в каное-четвірці – 500 м.