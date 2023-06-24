Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу

Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу
Волинські спортсмени мали успіх на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років з веслування на байдарках та каное.

Змагання відбувалися з 17 по 21 липня в м. Пловдив (Болгарія), - повідомляють у Ковельській міській раді.

У фінальних заїздах ковельчани досягли хороших результатів:

Шейко Олександр, вихованець ОСДЮСШОР «Олімп» (тренери Прохорук В.О. Демчук О.П. ) завоював «срібло» в каное-четвірці на дистанції 500 м; 5 місце – у складі екіпажу каное-двійки (мікс) – 500 м;

Шворак Олександра, вихованка КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича» (тренер Троцюк В.Л.) у каное-четвірці виборола для України «бронзу», а також зайняла 6 місце в каное-двійці – 500 м;
Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу


Борсук Павло, вихованець ОСДЮСШОР «Олімп» (тренери Прохорук В.О. Демчук О.П) посів 7 місце в каное-четвірці – 500 м.
Волинські каноїсти завоювали «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу

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Теги: Волинь, Ковель, спорт, каное
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