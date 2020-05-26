У Нововолинську випускниці, які здали НМТ на 200 балів, отримали подарунки та премії

Випускниці з Нововолинська, які здали один із предметів на максимальний бал, отримали подарунки сертифікати та премії від міського голови.Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського головитанабрали максимальний бал на НМТ з англійської мови.Влада – випускниця Нововолинського ліцею №7, Юля – ліцею №8.Міський голова зустрівся із випускницями у своєму кабінеті, привітав їх з високими досягнення, вручив сертифікати на премію та подарунки."Говорили про майбутні університети, вибір професій, перспективи. Приємно вражений амбітністю та цілеспрямованістю абітурієнток. Вірю, що все в них вийде якнайкраще. А Нововолинськ завжди чекатиме з відкритими обіймами", - йдеться у дописі міського голови.