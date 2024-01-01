Діти загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців з Волині побували в Німеччині
Сьогодні, 08:25
Протягом минулого тижня 26 дітей полеглих Героїв, учасників бойових дій та зниклих безвісти військовослужбовців Володимир-Волинської громади перебували на оздоровленні у німецькому Цвікау.
Про це повідомляє "Слово правди".
У цьому місті-партнері для них влаштували мали цікаве та змістовне дозвілля. Діти відвідали тамтешню мерію, де зустрілись з фахівцем з міжнародного співробітництва муніципалітету Свеном Дітріхом та головою благодійної організації «Партнерство заради України» Карлом-Ернстом Мюллером, побували в автомобільному музеї «Ауді», у розважальному парку та біля найбільшого в світі цегляного віадука Гьольтцштальбрюке.
Також брали участь у сімейному спортивному святі, відпочивали на природі, купались у водоймі та розважались. А ще володимирські дітлахи стали зірками місцевої преси – про їхній візит до Цвікау написали у газеті, відзняли сюжет на телебаченні, а ще записали інтерв’ю на раді.
У серпні планується ще одна закордонна поїздка володимирських дітей до литовського міста Расейняй.
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Про це повідомляє "Слово правди".
У цьому місті-партнері для них влаштували мали цікаве та змістовне дозвілля. Діти відвідали тамтешню мерію, де зустрілись з фахівцем з міжнародного співробітництва муніципалітету Свеном Дітріхом та головою благодійної організації «Партнерство заради України» Карлом-Ернстом Мюллером, побували в автомобільному музеї «Ауді», у розважальному парку та біля найбільшого в світі цегляного віадука Гьольтцштальбрюке.
Також брали участь у сімейному спортивному святі, відпочивали на природі, купались у водоймі та розважались. А ще володимирські дітлахи стали зірками місцевої преси – про їхній візит до Цвікау написали у газеті, відзняли сюжет на телебаченні, а ще записали інтерв’ю на раді.
У серпні планується ще одна закордонна поїздка володимирських дітей до литовського міста Расейняй.
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