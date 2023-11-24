На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень

На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень
Ріст показників сплати податку на додану вартість в області фіксують з початку року. За підсумками першого півріччя 2024 року до держбюджету сплачено 1 мільярд 576 мільйонів гривень податку на додану вартість. Це на 475,8 мільйона більше, ніж у січні - червні торік.

Відповідальність і сумління бізнесу, якісне адміністрування та системний діалог із платниками податків – чинники, які визначають позитивну динаміку у податкових надходженнях, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

«Акцент на аналітичну складову та сучасні інформаційно-аналітичні рішення у процесі податкового супроводу платників ПДВ дозволяють своєчасно запобігти зловживанням і ризикам несплати. У підсумку бюджет отримує кошти, яких вкрай потребує країна для фінансування оборонних заходів, а реальний сектор економіки – рівні конкурентні умови», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.

Посадовець підкреслив, що компанії, які допускають маніпулювання з показниками податкової звітності та спроби мінімізації податкових зобов’язань – під особливо пильним контролем. Тим часом сумлінному бізнесу податківці радять уникати господарських операцій, що можуть стати підставою для призупинення реєстрації податкових накладних. Отримати інформацію про ділову репутацію потенційних ділових партнерів можна з доступних джерел.

Наприклад, у приватній частині Електронного кабінету кожен платник податків може надати згоду на отримання інформації про себе контрагентом.

Нагадаємо, що головна передумова успішної реєстрації податкових накладних - позитивна податкова історія платника та відсутність сумнівних господарських оборудок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: податок, Волинь, гроші, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень
Сьогодні, 03:42
Волинянин спіймав на Рівненщині майже двохметрового сома. ФОТО,
Сьогодні, 02:17
Болгарія знайшла надлишок снарядів і може передати їх Україні
Сьогодні, 01:15
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Столітня волинянка читає газети, годує курей і пере одяг руками. ВІДЕО
22 липень, 23:19
Схожі новини
На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків
24 листопад, 2023, 05:28
Місцеві бюджети Волині отримали 123 мільйони податку від власників нерухомості Місцеві бюджети Волині отримали 123 мільйони податку від власників нерухомості
18 листопад, 2022, 02:17
На Волині за 8 місяців сплатили понад 2 мільярди на соцстрахування На Волині за 8 місяців сплатили понад 2 мільярди на соцстрахування
20 вересень, 2020, 18:25
Надходження до місцевих бюджетів Волині зросли на чверть Надходження до місцевих бюджетів Волині зросли на чверть
10 січень, 2019, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень
Сьогодні, 03:42
 0
Волинянин спіймав на Рівненщині майже двохметрового сома. ФОТО,
Сьогодні, 02:17
 0
Болгарія знайшла надлишок снарядів і може передати їх Україні
Сьогодні, 01:15
 0
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Столітня волинянка читає газети, годує курей і пере одяг руками. ВІДЕО
22 липень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8