На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень





Відповідальність і сумління бізнесу, якісне адміністрування та системний діалог із платниками податків – чинники, які визначають позитивну динаміку у податкових надходженнях, - наголошують у

«Акцент на аналітичну складову та сучасні інформаційно-аналітичні рішення у процесі податкового супроводу платників ПДВ дозволяють своєчасно запобігти зловживанням і ризикам несплати. У підсумку бюджет отримує кошти, яких вкрай потребує країна для фінансування оборонних заходів, а реальний сектор економіки – рівні конкурентні умови», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.



Посадовець підкреслив, що компанії, які допускають маніпулювання з показниками податкової звітності та спроби мінімізації податкових зобов’язань – під особливо пильним контролем. Тим часом сумлінному бізнесу податківці радять уникати господарських операцій, що можуть стати підставою для призупинення реєстрації податкових накладних. Отримати інформацію про ділову репутацію потенційних ділових партнерів можна з доступних джерел.



Наприклад, у приватній частині Електронного кабінету кожен платник податків може надати згоду на отримання інформації про себе контрагентом.



Нагадаємо, що головна передумова успішної реєстрації податкових накладних - позитивна податкова історія платника та відсутність сумнівних господарських оборудок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ріст показників сплати податку на додану вартість в області фіксують з початку року. За підсумками першого півріччя 2024 року до держбюджету сплачено 1 мільярд 576 мільйонів гривень податку на додану вартість. Це на 475,8 мільйона більше, ніж у січні - червні торік.Відповідальність і сумління бізнесу, якісне адміністрування та системний діалог із платниками податків – чинники, які визначають позитивну динаміку у податкових надходженнях, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

«Акцент на аналітичну складову та сучасні інформаційно-аналітичні рішення у процесі податкового супроводу платників ПДВ дозволяють своєчасно запобігти зловживанням і ризикам несплати. У підсумку бюджет отримує кошти, яких вкрай потребує країна для фінансування оборонних заходів, а реальний сектор економіки – рівні конкурентні умови», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що компанії, які допускають маніпулювання з показниками податкової звітності та спроби мінімізації податкових зобов’язань – під особливо пильним контролем. Тим часом сумлінному бізнесу податківці радять уникати господарських операцій, що можуть стати підставою для призупинення реєстрації податкових накладних. Отримати інформацію про ділову репутацію потенційних ділових партнерів можна з доступних джерел.Наприклад, у приватній частині Електронного кабінету кожен платник податків може надати згоду на отримання інформації про себе контрагентом.Нагадаємо, що головна передумова успішної реєстрації податкових накладних - позитивна податкова історія платника та відсутність сумнівних господарських оборудок.

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