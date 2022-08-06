Болгарія знайшла надлишок снарядів і може передати їх Україні





Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє



За словами Запрянова, аналіз болгарського Міноборони виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії".



"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – додав він.



У Болгарії заявили про відправлення всіх обіцяних БТР до України

Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення стосовно військової допомоги Україні, потім узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику.



Станом на зараз публічно відомо про два пакети болгарської військової допомоги Україні, схвалені наприкінці 2022 та в червні 2023 року. Крім того, неофіційно Софія постачала Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.



Нещодавно стало відомо, що Болгарія розглядає можливість надати Україні військової допомоги на 80 мільйонів євро, якщо на це погодиться парламент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.Про це сказав виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.За словами Запрянова, аналіз болгарського Міноборони виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії"."З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – додав він.У Болгарії заявили про відправлення всіх обіцяних БТР до УкраїниЗапрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення стосовно військової допомоги Україні, потім узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику.Станом на зараз публічно відомо про два пакети болгарської військової допомоги Україні, схвалені наприкінці 2022 та в червні 2023 року. Крім того, неофіційно Софія постачала Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.Нещодавно стало відомо, що Болгарія розглядає можливість надати Україні військової допомоги на 80 мільйонів євро, якщо на це погодиться парламент.

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