Столітня волинянка читає газети, годує курей і пере одяг руками. ВІДЕО

Меланія Шнит відсвяткувала 100 День народження. Жінка має чотирьох дітей, вісім онуків, 17 правнуків і шість праправнуків.



Довгожителька розповіла: пам’ятає усі події, досі працює і любить жартувати. У свої 100 років читає газети, годує курей і вручну пере одяг, - про це повідомляє



Усе життя Меланія Шнит прожила на Волині: жила в сусідньому селі Клубочин, потім в Городищі, а коли помер її чоловік та син, переїхала в дім до онуки Наталі.



"Мене з пологового привезли в цю хату і бабця тут бігала мене гляділа. А тепер бабушка зі мною доживає", — говорить онука.

Довгожителька з Волині Меланія Шнит



Довгожителька розповіла: одружилася у 1947 році. Мала п'ятьох дітей, але одне маля померло. Жінка пригадує, що родина завжди жила бідно, жінка працювала у місцевому колгоспі. Марія Шнит пережила Другу світову війну, важкі повоєнні роки, працювала в колгоспі, ткала, пряла, вишивала і тримала велике господарство, щоб прогодувати дітей.



Жінка тримає господарство і зараз. Разом з онукою та її чоловіком вирощує городину та доглядає худобу: свиней, корову і птаство.



"Поки здужала, то трошки більше по господарству помагала. А зараз — часник, вишню де яку в руках виколупати... А колись спіднє, рушники, спальне, одежу — все своїми руками робила. Скільки того життя? Чи рік, чи день чи два. Дякую Богу за усі прожиті літа", — говорить пенсіонерка.



Брати і сестра Меланії Шнит також прожили до літнього віку. З її слів онуки Наталії, їх секрет довголіття — постійна праця і добрий характер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У липні жителька села Городище на Волинівідсвяткувала 100 День народження. Жінка має чотирьох дітей, вісім онуків, 17 правнуків і шість праправнуків.Довгожителька розповіла: пам’ятає усі події, досі працює і любить жартувати. У свої 100 років читає газети, годує курей і вручну пере одяг, - про це повідомляє Суспільне Усе життя Меланія Шнит прожила на Волині: жила в сусідньому селі Клубочин, потім в Городищі, а коли помер її чоловік та син, переїхала в дім до онуки Наталі."Мене з пологового привезли в цю хату і бабця тут бігала мене гляділа. А тепер бабушка зі мною доживає", — говорить онука.Довгожителька з Волині Меланія ШнитДовгожителька розповіла: одружилася у 1947 році. Мала п'ятьох дітей, але одне маля померло. Жінка пригадує, що родина завжди жила бідно, жінка працювала у місцевому колгоспі. Марія Шнит пережила Другу світову війну, важкі повоєнні роки, працювала в колгоспі, ткала, пряла, вишивала і тримала велике господарство, щоб прогодувати дітей.Жінка тримає господарство і зараз. Разом з онукою та її чоловіком вирощує городину та доглядає худобу: свиней, корову і птаство."Поки здужала, то трошки більше по господарству помагала. А зараз — часник, вишню де яку в руках виколупати... А колись спіднє, рушники, спальне, одежу — все своїми руками робила. Скільки того життя? Чи рік, чи день чи два. Дякую Богу за усі прожиті літа", — говорить пенсіонерка.Брати і сестра Меланії Шнит також прожили до літнього віку. З її слів онуки Наталії, їх секрет довголіття — постійна праця і добрий характер.

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