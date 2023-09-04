Столітня волинянка читає газети, годує курей і пере одяг руками. ВІДЕО
22 липень, 23:19
У липні жителька села Городище на Волині Меланія Шнит відсвяткувала 100 День народження. Жінка має чотирьох дітей, вісім онуків, 17 правнуків і шість праправнуків.
Довгожителька розповіла: пам’ятає усі події, досі працює і любить жартувати. У свої 100 років читає газети, годує курей і вручну пере одяг, - про це повідомляє Суспільне.
Усе життя Меланія Шнит прожила на Волині: жила в сусідньому селі Клубочин, потім в Городищі, а коли помер її чоловік та син, переїхала в дім до онуки Наталі.
"Мене з пологового привезли в цю хату і бабця тут бігала мене гляділа. А тепер бабушка зі мною доживає", — говорить онука.
Довгожителька з Волині Меланія Шнит
Довгожителька розповіла: одружилася у 1947 році. Мала п'ятьох дітей, але одне маля померло. Жінка пригадує, що родина завжди жила бідно, жінка працювала у місцевому колгоспі. Марія Шнит пережила Другу світову війну, важкі повоєнні роки, працювала в колгоспі, ткала, пряла, вишивала і тримала велике господарство, щоб прогодувати дітей.
Жінка тримає господарство і зараз. Разом з онукою та її чоловіком вирощує городину та доглядає худобу: свиней, корову і птаство.
"Поки здужала, то трошки більше по господарству помагала. А зараз — часник, вишню де яку в руках виколупати... А колись спіднє, рушники, спальне, одежу — все своїми руками робила. Скільки того життя? Чи рік, чи день чи два. Дякую Богу за усі прожиті літа", — говорить пенсіонерка.
Брати і сестра Меланії Шнит також прожили до літнього віку. З її слів онуки Наталії, їх секрет довголіття — постійна праця і добрий характер.
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Довгожителька розповіла: пам’ятає усі події, досі працює і любить жартувати. У свої 100 років читає газети, годує курей і вручну пере одяг, - про це повідомляє Суспільне.
Усе життя Меланія Шнит прожила на Волині: жила в сусідньому селі Клубочин, потім в Городищі, а коли помер її чоловік та син, переїхала в дім до онуки Наталі.
"Мене з пологового привезли в цю хату і бабця тут бігала мене гляділа. А тепер бабушка зі мною доживає", — говорить онука.
Довгожителька з Волині Меланія Шнит
Довгожителька розповіла: одружилася у 1947 році. Мала п'ятьох дітей, але одне маля померло. Жінка пригадує, що родина завжди жила бідно, жінка працювала у місцевому колгоспі. Марія Шнит пережила Другу світову війну, важкі повоєнні роки, працювала в колгоспі, ткала, пряла, вишивала і тримала велике господарство, щоб прогодувати дітей.
Жінка тримає господарство і зараз. Разом з онукою та її чоловіком вирощує городину та доглядає худобу: свиней, корову і птаство.
"Поки здужала, то трошки більше по господарству помагала. А зараз — часник, вишню де яку в руках виколупати... А колись спіднє, рушники, спальне, одежу — все своїми руками робила. Скільки того життя? Чи рік, чи день чи два. Дякую Богу за усі прожиті літа", — говорить пенсіонерка.
Брати і сестра Меланії Шнит також прожили до літнього віку. З її слів онуки Наталії, їх секрет довголіття — постійна праця і добрий характер.
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