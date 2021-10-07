У Луцьку двоє дітей випали з вікна другого поверху, − ЗМІ
22 липень, 22:37
В обласному центрі Волині з вікна квартири на другому поверсі випали діти. Надзвичайна подія сталася близько 21 години 22 липня на вулиці 8 березня у Луцьку.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
З їхніх слів, двоє дітей віком близько 5 років впали з другого поверху.
У Волинського обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що дійсно медики швидкої виїжджали на інцидент.
Одну дитину з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку госпіталізували в обласну литячу лікарню. Другу дівчинку госпіталізували з травмою живота.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що на місце події поїхали усі відповідні служби. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
З їхніх слів, двоє дітей віком близько 5 років впали з другого поверху.
У Волинського обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що дійсно медики швидкої виїжджали на інцидент.
Одну дитину з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку госпіталізували в обласну литячу лікарню. Другу дівчинку госпіталізували з травмою живота.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що на місце події поїхали усі відповідні служби. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини.
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