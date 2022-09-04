На Волині школу-довгобуд обіцяють відкрити до нового навчального року. ФОТО

Будівництво школи у селі Піща – на завершальному етапіПро це повідомив начальник Волинської ОВАпісля робочої поїздки на Ковельщину.Разом із першим заступником Сергієм Мовенком та керівницею району, очільник області відвідав школу у селі Піща, завершення будівництва якої відбулось за співфінансування громади та обласного бюджету.«Особисто оглянув приміщення новобудови, харчоблок, обладнання, виконання внутрішніх та зовнішніх робіт, спортивний майданчик та господарські прибудови. Особлива увага – укриттю для дітей та педагогів на випадок повітряних тривог», – повідомив Юрій Погуляйко.Як запевнив виконавець будівельних робіт, школа буде готова відкрити двері з початком навчального року. Сьогодні тут уже засівають газон та озеленюють пришкільну територію.Будівництво школи в селі Піща на 320 учнівських місць розпочали у рамках програми «Велике будівництво». Його завершення у 2022 році призупинили через повномасштабне російське вторгнення.Зважаючи на численні прохання місцевих жителів, діти яких потребують стаціонарного навчання, будівництво школи продовжили, як тільки дозволила безпекова ситуація на Волині. Нині поточні роботи із благоустрою та інші будівельні доопрацювання – на завершальному етапі.