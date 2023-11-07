На війні загинули воїни з Луцька Олександр Андрусік та Андрій Лютий

Обласний центр Волині зазнав чергових втрат внаслідок російсько-української війни. Під час захисту Батьківщини від російської окупаційної амрії загинули двоє військовослужбовців-лучан.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 06.08.1977 року народження, був призваний на військову службу до військової частини на посаду старшого сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу батальйону морської піхоти.Сержант Андрусік Олександр Анатолійович загинув 21.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.Лучанин, 12.08.2001 року народження, проходив військову службу по контракту у складі військової частини Державної прикордонної служби Укрїни на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії - гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С)(на ББА) прикордонної комндатури швидкого реагування.Молодший сержант Лютий Андрій Олександрович, загинув 20.04.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.