Кличко вважає, що риторика Трампа щодо України може змінитися після виборів

Республіканська партія завжди була антиросійською, тому не зрозуміло, чому вона має зараз підтримувати аргументи путіна.Про це заявив мер Києвав інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, коментуючи можливе обрання«Нам доведеться з ним (з Трампом – ред.) працювати, якщо він буде обраний. Але я б не поспішав, адже ми зараз у пилу виборчої кампанії. Те, що говориться перед голосуванням і щодо України, після виборів буде зовсім іншим. А Республіканська партія завжди була антиросійською, я не розумію, чому вона має зараз підтримувати аргументи путіна. Усі у Вашингтоні добре знають, що російська диктатура становить небезпеку для західних демократичних суспільств», – зазначив Кличко.На переконання мера Києва, до американських виборів нічого конкретного статися не може, оскільки всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні.«Путін говорить про шляхи для миру, але насправді він не поспішає, щоб окупувати всю Україну, завжди зраджує своїм обіцянкам. Путін все ще сподівається взяти Київ. Однак до американських виборів нічого конкретного статися не може. Сполучені Штати є фундаментальним партнером, який має гарантувати домовленості з Москвою, і всі хочуть знати, хто буде наступним президентом у Вашингтоні, перш ніж робити будь-який вибір», – сказав він.У той же час, Кличко вважає, що для України виходом з критичної ситуації було б створення коаліції національної єдності, оскільки ідею виборів ніхто не підтримує.«Зараз їх ніхто не хоче (виборів – ред.), навіть ті, хто найбільш критично налаштований щодо Президента. Внутрішньополітична боротьба може початися лише тоді, коли закінчиться війна з Росією.Сьогоднішні вибори тільки зіграли б на руку путіну, вони розділили б Україну і послабили б нас перед обличчям ворога, який всіляко намагається нас знищити. Рішенням є створення коаліції національної єдності, яка допомагає керувати колегіально та поділяє важливі вибори, такі як дуже делікатне управління новим законом про мобілізацію», – наголосив він.